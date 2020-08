Flash: il Batman di Ben Affleck morirà nel film con Ezra Miller?

Tra i molti interrogativi legati al ritorno di Ben Affleck quello sulla sorte riservata al suo aggressivo Batman è forse il più importante: secondo una teoria non lo vedremo tornare dopo il film di Flash.

Ovviamente per il momento non sappiamo molto per quanto riguarda lo script del film con Ezra Miller, se non che adatterà liberamente quanto visto nel fumetto Flashpoint e che Barry Allen si ritroverà a visitare delle realtà alternative, incontrando il Batman di Michael Keaton. Con il successo del FanDome sembra essere in arrivo una nuova era per i cinecomics targati DC, ed è probabile che gli autori useranno proprio il film di Flash per fare chiarezza sul multiverso e per rilanciare una nuova serie di film.

La morte di Batfleck potrebbe rivelarsi fondamentale per creare un momento particolarmente drammatico, e al tempo stesso per dare nuovo slancio al personaggio di Flash, davvero poco sfruttato fino adesso. Ad ulteriore conferma dell'ipotesi c'è poi la questione personale riguardante Affleck. Lui stesso aveva deciso di appendere il mantello al chiodo, affermando che il ruolo lo aveva portato sull'orlo di una crisi di nervi legata anche ai suoi trascorsi con l'alcol.

L'attore potrebbe aver deciso di tornare ad essere Batman soltanto perché sentiva di doverlo salutare come si deve. Ciò metterebbe la parola fine alle speranze di vederlo tornare per il famoso film stand alone, ma del resto, con The Batman all'orizzonte, è probabile che i piani di Warner Bros. per il futuro del supereroe siano già ben delineati. Avere due (o tre) Batman concorrenti e paralleli sarebbe interessante, ma forse controproducente sul lungo periodo.

Cosa ne pensate? Ben Affleck dovrebbe tornare anche per altri progetti legati a Batman? Ditecelo nei commenti! Pur essendo apparso sempre in film corali, l'attore conquisterà comunque il record di apparizioni di Batman.