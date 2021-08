Flash, i Batman di Ben Affleck e Robert Pattinson hanno lo stesso stuntman? Ecco la prova

Le foto dal set di Flash, nuova pellicola stand-alone incentrata sul velocista scarlatto che vedrà tra gli altri la presenza del Batman di Ben Affleck, hanno svelato un interessante collegamento con Robert Pattinson e la produzione di The Batman.

Stando a quanto fatto notare dalla pagina The DC Syndacate (via Comicbook.com), il motociclista e stuntman Rick English avvistato a Glasgow in sella alla batmoto per le riprese del film di Andy Muschietti sarebbe lo stesso stuntman che abbiamo visto sfrecciare nelle strade della stessa città circa un anno e mezzo fa per The Batman. In quest'ultimo English sostituiva il Cavaliere Oscuro di Robert Pattinson per le scene in moto, mentre in Flash interpreta la versione di Ben Affleck apparsa di recente in Zack Snyder's Justice League.

Vi ricordiamo che, oltre ad Affleck, il film con Ezra Miller potrà vantare la presenza di Michael Keaton di ritorno nei panni della versione di Bruce Wayne che abbiamo imparato a conoscere grazie ai Batman di Tim Burton. Proprio come il chiacchieratissimo Spider-Man: No Way Home, infatti, anche la pellicola DC presenterà una trama incentrata sul Multiverso e le versioni alternative dei personaggi.

L'uscita di The Batman è fissata al 4 marzo 2022, mentre Flash debutterà nelle sale il 4 novembre successivo.