Flash, ecco che aspetto potrebbe avere il Superman di Nicolas Cage nel film

Mentre sul web impazzano i rumor che vorrebbero un cameo del Superman di Nicolas Cage nel film di Flash con Ezra Miller, c'è anche chi passa dalle parole ai fatti, e raffigura il personaggio con le sembianze dell'attore in una ispirata fanart.

Ormai lo sanno anche i muri: i Batman di Ben Affleck e Michael Keaton torneranno nel film di Flash, ed è ormai da tempo che si vocifera di una possibile apparizione anche di Val Kilmer e George Clooney, dato che lo stesso Muschietti ha definito il film come un "ponte tra personaggi e timeline", portando molti a sostenere la tesi che, oltre a quelle già annunciate, rivedremo diverse controparti degli stessi personaggi DC.

Tra queste sembrerebbe essere una delle più popolari la versione mai realizzata del Superman di Tim Burton con il volto di Nicolas Cage, uno dei più grandi "What If" della storia dei cinecomic.

Questa fanart di 𝐒𝐏𝐃𝐑𝐌𝐍𝐊𝐘𝐗𝐗𝐈𝐈𝐈 che trovate anche in calce alla notizia riprende proprio il suo personaggio, e lo trasla in un contesto attuale, mostrandoci come potrebbe effettivamente apparire il Superman di Nicolas Cage nel film di Flash.

Non sappiamo quali sorprese potrà ancora riservarci il film diretto da Andy Muschietti, ma una cosa è certa: Flash è diventato in poco tempo uno progetti DC più attesi dai fan, e gran parte del merito va proprio alla nuova direzione scelta per la pellicola. E pensare che fino a qualche mese fa ci chiedevamo ancora se esistesse davvero una sceneggiatura...

E voi, cosa ne pensate? Credete sia possibile un cameo di Cage nel film? Fateci sapere nei commenti.