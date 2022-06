Ormai sembra certo: Ezra Miller fuori dal DCEU dopo The Flash

Mentre uno dei prossimi film DC in arrivo, Flash, affronta il test screening del pubblico, arrivano nuove notizie circa la condizione di Ezra Miller nel franchise. Sembra infatti che la Warner Bros non sia interessata a coinvolgere l'attore nei suoi piani futuri.

Per chi non lo sapesse, Miller è stato al centro di eventi discutibili nell'ultimo periodo, ed è stato arrestato ben due volte nel corso del 2022 con l'accusa di aggressione di secondo grado. Dopo questi eventi sono emerse altre accuse secondo le quali l'attore avrebbe adescato una 18enne quando aveva soltanto 12 anni, somministrandole alcol e droghe per anni. I genitori della giovane avrebbero adesso chiesto un'ordinanza per proteggere la figlia. Ma non finisce qui, perché una famiglia del Massacuttes ha precedentemente chiesto e ottenuto un'ordinanza restrittiva nei confronti di Miller, che ha minacciato una persona non-binary.

Si tratta sicuramente di una serie di notizie non semplici per la DC, che si è ritrovata a discutere sul futuro dell'attore in un franchise che sta crescendo, e che tenta di competere con la Marvel. In un recente rapporto di Deadline, gli addetti ai lavori affermano che lo studio ha cercato di ottenere aiuto per Miller, ma i titoli continuano ad accumularsi, e Miller non si adatta ai piani del CEO di Warner Bros. Discovery David Zaslav per il DCEU. Dunque l'addio è ormai certo. Un cambio di programma, questo, che porta a ridiscutere tutto, e che arriva dopo un periodo difficile, in cui si è parlato tanto anche del futuro di un'attrice di Aquaman, Amber Heard.