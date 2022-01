Flash e Aquaman & The Lost Kingdom: spuntano due nuovi loghi per i film DC

Un giorno molto ricco per i fan della DC Films: dopo il nuovo spot di The Batman e la nuova foto di Batgirl, sul web sono spuntati anche due loghi inediti per Flash e Aquaman & The Lost Kingdom.

Dopo numerose battute d'arresto, The Flash di Andy Muschietti ha terminato le riprese nell'ottobre dello scorso anno ed è attualmente in fase di post-produzione. Nel frattempo, le riprese di Aquaman and the Lost Kingdom di James Wan sono terminate la scorsa settimana, in perfetto orario in vista dell'uscita nei cinema fissata per dicembre.

Il protagonista di The Flash sarà ancora Ezra Miller, che riprenderà il ruolo di Barry Allen dopo il cameo in Batman v Superman: Dawn of Justice e la recente prova in Justice League di Zack Snyder. The Flash sarà il primo film stand-alone in assoluto dedicato all'eroe superveloce, e vedrà anche il ritorno di Ben Affleck e Kiersey Clemons, interpreti rispettivamente di Batman e Iris West nel DCEU. Inoltre, il film introdurrà Sasha Calle nei panni di Supergirl e Ron Livingston nei panni di Henry Allen (l'attore sostituirà Billy Crudup nel ruolo). Grande attesa poi per il ritorno di Michael Keaton come Batman, col suo 'Bruce Wayne anziano' che prossimamente apparirà anche in Batgirl.

Spostandoci verso Atlantide, invece, Aquaman & The Lost Kingdom vedrà Jason Momoa di nuovo nei panni di Arthur Curry, ancora per la regia di James Wan. Nel film torneranno anche Patrick Wilson e Yahya Abdul-Mateen II, che in precedenza hanno combattuto contro il re di Atlantide nel primo film della saga rispettivamente nei panni di Ocean Master e Black Manta, e poi ancora Amber Heard nei panni di Mera, Nicole Kidman nei panni di Atlanna, Dolph Lungren nei panni di Re Nereus, Temuera Morrison nei panni di Thomas Curry e Randall Park in quelli del dottor Stephen Shin.

Quale dei due film attendete di più? Ditecelo nella sezione dei commenti! The Flash uscirà nelle sale il 4 novembre, mentre il sequel di Aquaman ha attualmente una data d'uscita fissata per il 16 dicembre.