Flash, Aquaman, Shazam: rivoluzione nel calendario Warner Bros., ecco le nuove date

Non è stato solo Black Adam ad essere rinviato, ma Warner Bros. sembra aver deciso di rivoluzionare il suo calendario delle uscite per il 2022 e il 2023, almeno per quanto riguarda i progetti qui elencati, inclusi altri cinecomic DC come Flash e Shazam! Fury of the Gods.

Quello Warner Bros. era un 2022 pieno zeppo di uscite interessanti, e sebbene continuerà ad esserlo, alcuni titoli sembrano ora essere andati a rimpolpare invece il calendario del 2023, mentre altri ancora sono stati addirittura anticipati.

È così che ci ritroviamo Flash, Aquaman 2 e Shazam 2 tutti nel 2023, assieme al prequel de La Fabbrica di Cioccolato con Timothée Chalamet, Wonka. Di Super Pets a luglio, invece, ce ne aveva già parlato The Rock.

Ecco dunque quali sono stati i cambi effettivi nel calendario Warner Bros. (oltre a Black Adam):

DC League of Super-Pets uscirà il 29 luglio 2022 (invece del 20 maggio 2022)

(invece del 20 maggio 2022) The Flash uscirà il 23 giugno 2023 (invece del 4 novembre 2022)

(invece del 4 novembre 2022) Aquaman and The Lost Kingdom uscirà il 17 marzo 2023 (invece del 16 dicembre 2022)

(invece del 16 dicembre 2022) Wonka uscirà il 15 dicembre 2023 (invece del 17 marzo 2023)

(invece del 17 marzo 2023) Shazam! Fury of the Gods uscirà il 2 giugno 2023 (invece del 16 dicembre 2023)

E invece Meg 2: The Trench ha ora una data uscita, ovvero il 4 agosto 2023.