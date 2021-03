Flash: annunciato il rimpiazzo di Billy Crudup e nuovi ruoli, anche Barry Allen giovane!

Come rivelato dall'attore Michael Keaton nei giorni scorsi, il suo ritorno nei panni di Batman per The Flash non è ancora ufficiale ma dalla produzione DC Films diretta dal regista Andy Muschietti arrivano ora alcune importanti novità.

Ron Livingston è stato infatti scritturato nel film e interpreterà il padre dell'omonimo supereroe, Henry Allen: sostituirà Billy Crudup, che come vi abbiamo comunicato nelle settimane scorse ha dovuto lasciare il ruolo a causa di conflitti di programmazione per la serie tv di Apple TV Plus The Morning Show.

La produzione di The Flash è stata posticipata a causa della pandemia e dovrebbe iniziare quest'anno, e i rapporti confermano anche altri ingressi nel cast: Ian Loh interpreterà il giovane Barry Allen, la star di Derry Girls Saoirse-Monica Jackson e Rudy Mancuso sono stati scritturati in ruoli non rivelati. Tra i personaggi confermati i fan ritroveranno Iris West, interpretata da Kiersey Clemons, e faranno la conoscenza di Supergirl, ruolo assegnato a Sasha Calle. La storia ruoterà intorno al Multiverso e includerà anche la presenza di Ben Affleck, che tornerà per la quarta volta nei panni di Batman.

Ricordiamo che The Flash vedrà il ritorno di Ezra Miller nei panni del supereroe visto recentemente in Justice League di Zack Snyder. Il cinecomic, che uscirà nelle sale il 4 novembre 2022, rappresenta il primo film stand-alone del personaggio, comparso in precedenza anche in Batman v Superman: Dawn of Justice e Suicide Squad.