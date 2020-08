Flash, Andy Muschietti spiega il Multiverso DC: 'Tutto ciò che avete visto esiste'

Nelle scorse settimane e soprattutto nella giornata di ieri Flash, nuovo cinecomic DC Films diretto da Andy Muschietti con protagonista Ezra Miller, ha saputo attirare l'attenzione su di se con l'annuncio degli insperati ritorni di Michael Keaton e Ben Affleck nei panni dei rispettivi Batman.

La cosa sarà possibile grazie al concetto di Multiverso DC, che il regista ha prontamente spiegato nel corso di una recente intervista promozionale. Come riporta Vanity Fair nella sua esclusiva, infatti, la trama del film vedrà Barry Allen "rompere le barriere della fisica per schiantarsi in diverse dimensioni parallele, dove incontrerà versioni leggermente diverse dei classici eroi della DC".

L'ispirazione principale della sceneggiatura, apparentemente revisionata e corretta da Ben Affleck in persona, ad una famosa serie a fumetti intitolata 'Flashpoint', nel quale il protagonista Flash per l'appunto finisce in una realtà alternativa dove ad esempio il mantello di Batman è indossato da Thomas Wayne, il padre di Bruce. Ma come funzionerà il Multiverso DC esattamente?

"Questo film è un po' una cerniera, nel senso che presenta una storia che implica un universo unificato in cui tutte le iterazioni cinematografiche che abbiamo visto fino ad ora sono valide", ha spiegato il regista. "È inclusivo nel senso che sta dicendo che tutto ciò che avete visto finora esiste da qualche parte nel Multiverso DC, e anche tutto ciò che vedrai in futuro, tutto nello stesso Multiverso unificato."

In altre parole, il multiverso esplorato nel crossover tv Crisis on Infinite Earths è reale, e ogni cosa targata DC, dai primi Superman di Richard Donner alla saga de Il Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan e perfino il Green Lantern di Ryan Reynolds e il Constantine di Keanu Reeves, tutto è accaduto ed è canonico nell'unica, grande multi-realtà DC.

Ciò vuol dire che dobbiamo aspettarci altri grossi annunci domani, durante il panel dedicato al film per il DC FanDome? Staremo a vedere.