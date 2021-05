Flash, Andy Muschietti pubblica una foto dal set del film DC: ecco chi è arrivato!

Sappiamo ancora poco o nulla della trama del film su Flash che vede alla regia e alla sceneggiatura Andy Muschietti, al suo primo film ad alto budget dopo il successo del dittico su IT firmato sempre per la Warner. Nella pellicola seguiremo le vicende di Barry Allen ancora interpretato da Ezra Miller dopo gli eventi di Justice League di Snyder.

Dal set è proprio Muschietti a condividere una foto dal dietro le quinte del film con un'immagine che ritrae la tipica sedia dove gli attori si riposano tra una ripresa e l'altra e la sedia in questione è quella di Ezra Miller dato che reca scritto il nome 'Barry Allen'. Nulla di trascendentale ma un semplice segnale che le riprese si stanno svolgendo in questo momento e che Miller è già sul set insieme al regista.

In precedenza, Miller si trovava sul set di Animali Fantastici 3 dove ha potuto girare le sue nuove scene per Zack Snyder's Justice League collegato via Zoom con il regista.

Ricordiamo che, oltre a Ezra Miller nei panni di Flash, il film includerà anche il debutto di Supergirl sul grande schermo e gli attesissimi ritorni di Michael Keaton e Ben Affleck, entrambi nei panni dei rispettivi 'vecchi' Batman. "Questo film è un po' una cerniera, nel senso che presenta una storia che implica un universo unificato in cui tutte le iterazioni cinematografiche che abbiamo visto in passato oggi sono valide", ha detto in una precedente intervista il regista Andy Muschietti. "Tutti i film che avete visto esistono nello stesso multiverso".

La storia di Flashpoint dovrebbe fare in parte da ispirazione allo stand-alone di Flash con protagonista Ezra Miller, le cui riprese si stanno svolgendo proprio in questi mesi in vista di un'uscita prevista per il 4 novembre 2022. Tuttavia al momento non sappiamo se Warner Bros abbia in mente altre apparizioni del Cavaliere Oscuro al di fuori delle versioni di Ben Affleck e Michael Keaton