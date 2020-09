Flash, Andy Muschietti omaggia Batman per Michael Keaton e Ben Affleck

Per festeggiare il Batman Day, il regista di Flash, Andy Muschietti, ha pubblicato un suo disegno che mostra proprio il celebre Cavaliere Oscuro, taggando due degli interpreti iconici del ruolo, Michael Keaton e Ben Affleck. Muschietti dirigerà il film stand alone su Flash, con protagonista Ezra Miller, che riprende il ruolo dopo Justice League.

"E un felice Batman Day tardivo a tutti i fan del crociato mascherato" ha scritto nella didascalia Muschietti, citando Keaton e Affleck.

Sia Michael Keaton che Ben Affleck torneranno ad indossare il costume di Batman nelle loro due versioni del personaggio in Flash, con le riprese che cominceranno nel 2021.



Michael Keaton ha interpretato Bruce Wayne/Batman nei due film diretti da Tim Burton, Batman (1989), al fianco di Jack Nicholson nel ruolo del Joker e Kim Basinger nei panni della reporter Vicky Vale, e Batman - Il ritorno (1992), insieme a Danny DeVito nel ruolo del Pinguino e Michelle Pfeiffer in quello di Selina Kyle/Catwoman.

Ben Affleck ha interpretato Bruce Wayne/Batman in Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) di Zack Snyder, al fianco di Henry Cavill nel ruolo di Superman, riprendendo poi il ruolo in un cameo in Suicide Squad (2016) di David Ayer e soprattutto in Justice League (2017) di Zack Snyder e Joss Whedon, insieme a Gal Gadot nel ruolo di Wonder Woman.



Su Everyeye trovate un dietro le quinte di Batman di Tim Burton e la recensione di Justice League di Zack Snyder e Joss Whedon.