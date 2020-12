Flash, per Andy Muschietti il film porterà il DC Universe dove non è mai stato prima!

Nel corso della convention brasiliana CCXP, Andy Muschietti ha anticipato qualche dettaglio riguardante l'attesissimo film dedicato al Flash di Ezra Miller, che come noto riunirà numerosi personaggi appartenenti non solo al DC Extended Universe ma anche agli universi cinematografici precedenti della Warner/DC Films e introdurrà anche il multiverso.

Sappiamo che la trama vedrà il Barry Allen di Miller incrociare il suo cammino sia con il Batman di Michael Keaton che con quello di Ben Affleck, di ritorno nel personaggio dopo l'iniziale abbandono del ruolo al termine delle riprese di Justice League; il suo Bruce Wayne non solo gli farà da mentore ma sarà anche l'ideatore del suo costume iper-tecnologicamente avanzato. Ricordiamo che il Flash di Ezra Miller aveva incrociato anche la sua controparte televisiva nel corso del crossover andato in onda su The CW.

Muschietti è partito proprio dal multiverso per anticipare dettagli sul suo film: "Vi porterà dove il DC Universe non è mai stato prima, quindi è molto elettrizzante. Non vedo l'ora di potervi svelare di più, ma per adesso voglio solo ringraziarvi tutti per il supporto e per essere dei fan così straordinari".

In precedenza, Muschietti aveva descritto il film a Vanity Fair: "Il film presenta una storia che implica un universo condiviso dove tutte le iterazioni cinematografiche che abbiamo visto finora esistono. E' inclusivo nel senso che tutto ciò che avete visto esiste e tutto ciò che vedrete esiste nello stesso universo unificato".

Come ci è stato ripetuto più volte anche dal regista Andy Muschietti, il film di Flash sarà un ponte tra personaggi e timeline, dove "si ricomincia tutto senza dimenticare nulla".