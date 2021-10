Flash, Andy Muschietti anticipa: 'Ci sono dei segreti top-secret che vi faranno impazzire'

Il primo trailer di Flash è stato mostrato in anteprima durante il DC FanDome, e da allora la forte curiosità dei fan si è trasformata immediatamente in grande entusiasmo anche grazie alle dichiarazioni del regista Andy Muschietti.

Oltre alla partecipazione di Ezra Miller come Flash e la star emergente Sasha Calle come Supergirl, infatti, il film diretto da Andy Muschietti figurerà i ritorni di Ben Affleck e Michael Keaton come Batman. Ma secondo il regista, ci sono alcuni particolari segreti, ancora assolutamente top-secret, per i quali i fan DC impazziranno: "Posso anticipare che ci saranno alcune sorprese. Non posso rivelare quali sono, chiaramente, ma con molta probabilità vi lasceranno a bocca aperta. Ne sono certo. Anzi sono convinto che meno ne parlo meglio sarà per voi. C'è una grande eccitazione dietro la cinepresa per quelle sorprese, ma vi assicuro che è meglio non farsi domande finché non sarete davanti al grande schermo."

The Flash ha una sceneggiatura scritta da Christina Hodson, che per la DC ha firmato il copione di Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) e quello dell'imminente lungometraggio di Batgirl, attualmente in produzione come esclusiva HBO Max. Nel film, oltre ad Ezra Miller nei panni di Barry Allen/Flash, le versioni di Bruce Wayne/Batman di Ben Affleck e Michael Keaton e la nuova Supergirl di Sasha Calle, anche Kiersey Clemons come Iris West, Ron Livingston come Henry Allen, Maribel Verdu come Nora Allen, Ian Loh nei panni di un giovane Barry Allen e Saoirse-Monica Jackson e Rudy Mancuso in ruoli attualmente sconosciuti.

The Flash uscirà nelle sale il 4 novembre 2022.