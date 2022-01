Flash, Ben Affleck si ritira dal ruolo di Batman e i fan lo omaggiano su Twitter

Sono passati sei anni da quando abbiamo visto per la prima volta Ben Affleck nei panni di Batman in Batman vs Superman: Dawn of Justice e ora l’attore ha confermato che si ritirerà dal ruolo dopo The Flash. I fan si sono subito riversati sui social per dimostrare tutto il loro affetto e il loro supporto, mandandolo in tendenza su Twitter.

Sembra proprio che l’attore questa volta voglia appendere il mantello per sempre al chiodo, forse anche a causa delle critiche sul suo casting per Batman. In una nuova intervista con The Herald Sun, ha annunciato il suo addio a Batman, spiegando che le scene aggiuntive per Justice League di Zack Snyder e le sue riprese di The Flash sono state un finale davvero piacevole per la sua esperienza con quel personaggio. Ha inoltre ammesso che le sue scene in The Flash sono le sue preferite in assoluto tra tutte quelle che ha realizzato nei panni di Batman.



Affleck non è interessato quindi a vestire nuovamente i panni del supereroe e in un istante, #ThanksBatfleck ha fatto tendenza in tutto il mondo come potete vedere nei tweet in calce alla notizia in cui i fan lo ringraziano e lo salutano. Probabilmente, proprio come lo Spider-Man di Andrew Garfield, la versione di Affleck di Batman meritava film molto migliori rispetto a quelli che sono stati realizzati.



Si vocifera anche che il suo Batman scomparirà dal DCEU dopo gli eventi di The Flash, film che ci farà viaggiare nel tempo e in altri universi. Presumibilmente Batman sarà sostituito da Batgirl, che debutterà in un film esclusivo della HBO Max, e Superman sarebbe sostituito da Supergirl, che debutterà in The Flash. I supereroi che rimarrebbero sono Flash, Aquaman e Wonder Woman. Che ne pensate della scelta di Affleck? Fatecelo sapere nei commenti!