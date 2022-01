Flash, Ben Affleck conferma: il film con Ezra Miller sarà la sua ultima volta come Batman!

Batfleck sì, Batfleck no: negli ultimi anni il fandom DC si è diviso in due enormi schieramenti, con milioni di fan che hanno rivalutato il lavoro svolto da Ben Affleck nei panni di Batman, al netto di film sfortunati come Batman v Superman e Justice League. Una cosa è certa, però: Flash sarà l'ultima occasione per vedere il nostro eroe all'opera.

Mentre si parla della possibile presenza di Wonder Woman in Flash, infatti, Affleck torna a parlare del lavoro svolto con indosso il mantello del giustiziere mascherato di Gotham nel film con Ezra Miller, parlando di Flash come di "un ottimo finale per la mia esperienza con questo personaggio".

Parole che non sembrano lasciar spazio a interpretazioni: il film in cui rivedremo anche il Bruce Wayne di Michael Keaton sarà l'ultima volta in cui sarà possibile ammirare il nostro Ben Affleck alle prese con Batmobili, gadget ultratecnologici e villain di sorta, per il dispiacere di tutti quei fan che da anni chiedevano che al personaggio venisse offerta una nuova chance.

"È stato davvero divertente e molto, molto soddisfacente ed incoraggiante, ho pensato: 'Wow, finalmente ho capito come si fa'" ha poi chiosato Affleck, parlando della sua esperienza sul set del film di Andy Muschietti. Cosa ne pensate? Vi sarebbe piaciuto vedere altri film con il Batman di Ben Affleck? Fatecelo sapere nei commenti! Vediamo, intanto, in che modo Flash potrebbe cancellare i film di Zack Snyder.