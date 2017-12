Flahpoint: nuovi indizi riguardo un recasting di Iris West?

Nonostante tutti i problemi produttivi che riguardano i film dellae, in particolare, proprio questo film, sembra che Flashpoint entrerà in produzione molto presto - o quantomeno, è quello che ha affermato l'attore

Infondo, la Warner Bros. Pictures avrebbe chiaramente confermato la priorità assoluta per il progetto, quando ha annunciato questo week-end i film in arrivo della DC Entertainment al Comic-Con Experience in Brasile.

Ma adesso un nuovo report - lanciato da Batman-News - darebbe credito ai rumor che vogliono un recasting del personaggio di Iris West nella pellicola. Come saprete, fu Rick Famuyiwa ad ingaggiare Kiersey Clemons nei panni della West; e, mentre il progetto sul film dedicato a Flash (all'epoca non era nemmeno titolato Flashpoint) continuava ad essere sviluppato, Zack Snyder girava il suo Justice League, inserendo un cameo della Clemons nei panni della West.

Un anno e più mesi dopo, tutto è cambiato. Famuyiwa ha abbandonato il progetto dedicato a Flash e Joss Whedon ha riscritto e rigirato buona parte di Justice League, eliminando il cameo con protagonista Iris West. Secondo gli ultimi rumor, la Warner Bros. stava accarezzando l'idea di fare un recasting del personaggio per Flashpoint, licenziando di fatto la Clemons.

Adesso Batman-News sembra "confermare" tale voce di corridoio affermando che, la sequenza tagliata ma trapelata in rete con Flash che salva la West in Justice League, sarà inclusa nell'edizione home video ma è, attualmente, lavorata dal reparto degli effetti visivi per sostituire digitalmente la Clemons con un'altra donna, cosi da facilitare il suo licenziamento e il recasting. Sarà vero?