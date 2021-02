FKA Twigs contro Shia LaBeouf: 'Sparava ai cani randagi per entrare nel personaggio'

La cantante britannica FKA Twigs ha recentemente intentato causa contro Shia LaBeouf, ex fidanzato accusato di abusi fisici e mentali durante la loro passata relazione, ma in una nuova intervista la star ha rincarato la dose.

Twigs ha affermato che l'attore si sarebbe scagliato contro di lei con allarmanti dimostrazioni di gelosia e comportamento ossessivi, che l'avrebbe "strangolata" e sottoposta a privazione del sonno e isolamento sociale, infettata consapevolmente con una MST, aggiungendo che a causa di questi comportamenti all'indomani della relazione ha sofferto di un "disturbo da stress post-traumatico piuttosto grave".

Nella nuova intervista ha dichiarato di sentirsi "fortunata ad essere sopravvissuta", di aver avuto sempre paura di andare in bagno per il rischio che il comportamento paranoico dell'attore lo portasse a scambiarla per un intruso, e in un passaggio particolarmente inquietante la cantante afferma che Shia LaBeouf si vantava di sparare ai cani randagi, giustificando l'azione come una forma contorta di 'preparazione alla recitazione':

"Gli ho detto: 'È davvero brutto. Perché lo fai?' E lui mi disse: 'Perché prendo sul serio la mia arte. Non mi stai supportando nella mia arte. Questo è ciò che faccio. È diverso dal cantare. Non mi limito a salire su un palco e sculettare. Devo essere il personaggio'. Mi ha fatto sentire male, come se non avessi capito cosa vuol dire essere un attore".

Ricordiamo che Shia LaBeouf è stato licenziato da Olivia Wilde durante le riprese del nuovo film diretto dall'attrice, Don't Worry Darling, e che secondo quanto riportato dal suo avvocato, cercherà di farsi curare per i suoi comportamenti.