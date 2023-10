Five Nights at Freddy's vola al box-office oltre le critiche: ecco quanto sta guadagnando

Dopo anni di attesa è finalmente arrivata nelle sale la trasposizione cinematografica del celebre videogame Five Nights at Freddy's, prodotta da Blumhouse e diretta da Emma Tammi. Il film ha generato diverse critiche dalla stampa ma come sta andando al botteghino? I primi risultati sono davvero incoraggianti.

Al momento il film di Tammi ha incassato ben 130 milioni di dollari in tutto il mondo. Un risultato ragguardevole, se si considera che la realizzazione è costata circa 20 milioni di dollari. Five Nights at Freddy's ha superato anche l'esordio di un altro grande cavallo di battaglia degli ultimi anni targato Blumhouse, Halloween, che debuttò con 91,8 milioni di dollari.



Sebbene Halloween sia parte di un franchise horror longevo, era classificato R e quindi disponibile per un pubblico più ristretto rispetto al film di Emma Tammi: Five Nights at Freddy's è stato classificato PG-13 per un motivo ben preciso.

Negli ultimi giorni si è parlato anche del film per altri motivi; è scoppiata una rissa durante la proiezione di Five Nights at Freddy's e in un cinema alcuni adolescenti hanno rubato i cartonati del film.



"Sapevamo che alcuni fan volevano una versione vietata ai minori di questo film ma da un lato volevamo includere un pubblico più giovane e dall'altro e sapevamo che avremmo raggiunto la classificazione PG-13 e dall'altro volevamo aggiungere degli elementi di violenza che aumentassero il livello dark del film".



Non perdetevi le prime recensioni di Five Nights at Freddy's, l'ultimo film firmato da Jason Blum con Blumhouse.