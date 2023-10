Five nights at Freddy's, valanga di record al box office: è nato un nuovo fenomeno?

L'esordio di Five nights at Freddy's al box office è stato letteralmente da paura, ma con i dati ufficiali che stanno continuando ad arrivare dobbiamo segnalare i numerosi record stabiliti dal nuovo fenomeno Blumhouse tratto dall'omonimo videogame.

Dopo gli incassi di venerdì e sabato, infatti, per il film targato Universal/Blumhouse si prevede attualmente un'apertura globale di oltre 130 milioni di dollari, una cifra spaventosa che rappresenta la più grande apertura di un film horror nel 2023, il più grande debutto globale di sempre per un titolo Blumhouse (superando i 91,8 milioni di dollari di Halloween del 2018) e il più grande esordio per un film horror diretto da una donna. Negli Stati Uniti, dove il film è uscito day-and-date sulla piattaforma di streaming on demand Peacock (a livello internazionale la distribuzione è esclusiva per le sale cinematografiche) stupisce doppiamente l'apertura nazionale da 78 milioni di dollari, che corrisponde al secondo esordio più importante dell'anno per un film horror dietro solo a The Nun II (che però, appunto, è stato un'esclusiva delle sale).

Inoltre, Five nights at Freddy's è anche tra i migliori debutti di ottobre di sempre, dietro solo a Joker (che detiene il record con 96,1 milioni di dollari), il recente Taylor Swift: The Eras Tour (92 milioni di dollari), i due film Venom (90 milioni e 80 milioni di dollari) e il primo Halloween di Blumhouse (76 milioni di dollari), e supererà Black Adam (67 milioni) per diventare il sesto più grande debutto di ottobre di sempre. Ristringendo il campo agli horror è terzo (dietro a It e Halloween, ma stabilendo un nuovo record per il weekend di Halloween) e ristringendolo nel mondo dei videogame è addirittura terzo (ma ha stabilito il nuovo miglior giorno d'esordio con oltre 39 milioni, meglio di Super Mario Bros).

Insomma, a quanto pare le già rosee previsioni al box office di Five nights at Freddy's sono state ampiamente superate. Fin dove potranno arrivare gli incassi?