Five Nights at Freddy's, il nuovo trailer vi toglierà il sonno: sopravviverete all'orrore?

Quelle del videogioco e del cinema sono strade che spesso si sono incrociate e che sempre più spesso torneranno a incrociarsi: Five Nights at Freddy's proverà ad avere più fortuna di alcuni suoi predecessori, puntando tutto su quell'horror fuori di testa che caratterizza il gioco e che è ben presente nel nuovo trailer.

Quello rilasciato pochi minuti fa non aggiunge granché allo scorso trailer di Five Nights at Freddy's, che già ci mostrava almeno in parte ciò che accade di notte all'interno del Freddy Fazbear's Pizza, il locale dove di giorno degli animatroni (a dirla tutta già più che vagamente inquietanti) intrattengono i clienti, ma di notte sono lasciati liberi di vagare.

Liberi, ma fino a un certo punto: a sorvegliarli viene infatti chiamato Mike Schmidt, il protagonista qui interpretato da Josh Hutcherson il cui ruolo all'interno del ristorante è far sì che di notte Freddie, Bonny, Chica e Foxy non danneggino il locale (i quattro pupazzi non possono essere spenti per troppo tempo, altrimenti i loro servomotori si danneggerebbero).

Naturalmente ci saranno un po' di misteri decisamente inquietanti da scoprire, e il trailer ci permette già di avere un assaggio delle tinte claustrofobiche e macabramente clownesche che caratterizzeranno il film proprio come già avvenuto con il gioco da cui è tratto, tra jumpscare prevedibili ma efficaci, animatroni dallo sguardo tutt'altro che rassicurante e chi più ne ha più ne metta. E voi, cosa vi aspettate da questa trasposizione targata Blumhouse? Fatecelo sapere nei commenti!