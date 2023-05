Five Nights at Freddy's, il trailer e nuovi poster del prossimo film Blumhouse!

Uscirà il 27 ottobre il nuovo film di Blumhouse, Five Nights at Freddy's, ispirato all'omonimo videogioco di Scott Cawthon, che produce il film insieme a Jason Blum. In queste ore online sono stati distribuiti il nuovo trailer e diversi poster del film, in attesa di vedere ulteriore materiale sulla trasposizione cinematografica.

Riuscirete a sopravvivere per cinque notti? Il terrificante gioco horror diventa un evento cinematografico che potrebbe replicare il terrore e il coinvolgimento della versione videoludica.

Il film è diretto da Emma Tammi, con Russell Binder produttore esecutivo. Nel cast del progetto attori del calibro di Josh Hutcherson, Matthew Lillard, Elizabeth Lail, Kat Conner Sterling e Piper Rubio.



Le riprese di Five Nights at Freddy's sono iniziate lo scorso mese di febbraio e ora si attende soltanto la distribuzione di immagini e clip che anticipano dettagli sul film, in attesa di poterlo vedere nelle sale cinematografiche e in streaming dal prossimo autunno.



Tra le star più note nel cast anche Mary Stuart Masterson, volto noto del cinema anni '80 e '90. L'attrice si aggiunge ad un parterre di attori molto folto, tra cui spicca il nome di Josh Hutcherson, star di Hunger Games al fianco di Jennifer Lawrence.



Sul nostro sito potete recuperare la prima foto ufficiale di Five Nights at Freddy's, distribuita ad inizio aprile. Siete pronti per lanciarvi in una nuova avventura survival horror?