Five Nights at Freddy's, ecco finalmente il primo trailer del film

Five Nights at Freddy's è un videogioco mobile di genere horror, ormai diventato estremamente popolare tra i giovani nel corso degli anni. La sua fama ha più volte stimolato molti fan al desiderio di poterne finalmente vedere una trasposizione live action. Sembra che questi stiano per essere accontentati.

Infatti, proprio nel corso di questa settimana è stato rilasciato un primo trailer del film Five Nights At Freddy's, per mostrare come sia stato effettivamente trasposto sullo schermo questo adattamento.

Il video, che potete trovare come sempre in calce alla notizia, mostra qualcosa che dovrebbe essere molto familiare agli appassionati. La guardia di sicurezza solitamente controllata dai giocatori, qui è interpretata da Josh Hutcherson.

Qui il suo personaggio, Mike Schmidit accetta un'offerta di lavoro da quello che è l'antagonista del gioco, il co-fondatore di Fazbear Entertainment. In questo caso, per alzare la posta rispetto a ciò che vediamo nel medium videoludico, qui il protagonista ha con sé anche sua figlia quando si reca al Freddy Fazbear's Pizza.

Nella sinossi del film si legge: "Il terrificante videogame horror per mobile diventa un evento cinematografico, sarà agghiacciante, poiché il produttore è lo stesso di M3EGAN, The Black Phone ed altri".

La pellicola dovrebbe essere rilasciata sulla piattaforma Peacock e nei cinema il prossimo 27 ottobre.