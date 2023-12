Five Nights at Freddy's, svelato quando inizieranno le riprese del sequel?

In attesa di capire quale potrebbe essere la trama di Five Nights at Freddy's, in queste ore gli ultimi aggiornamenti da Hollywood potrebbero averci fornito preziose informazioni riguardanti lo stato della produzione del sequel.

Il noto portale World of Reel, infatti, riferisce che le riprese di Five Nights at Freddy's 2 dovrebbero iniziare nella primavera del 2024, dato che per questo secondo film Universal e Blumhouse prevedono una data di uscita per Halloween 2024.

Il film originale, uscito quest'anno e diretto da Emma Tammi, basato sull'omonimo popolare videogioco horror, ha incassato la cifra record di 80 milioni di dollari nel fine settimana di Halloween, con i numeri che sono stati “alimentati da una fan-base under 25 molto appassionata”. Il film ha avuto recensioni terribili - 31% su Rotten Tomatoes - ma questo non ha frenato l'entusiasmo della Gen Z, che ha trasformato Five Nights at Freddy's in uno dei tanti eventi cinematografici del 2023: alla fine della sua run nelle sale, il film ha incassato oltre 300 milioni di dollari in tutto il mondo con un budget di 20 milioni di dollari, cifra resa ancora più straordinaria considerata l'uscita in contemporanea nelle sale e sul servizio di streaming Peacock.

Vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le prossime novità sul film, che in base a queste tempistiche certamente non tarderanno ad arrivare.