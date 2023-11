Five Nights at Freddy's, dalle stelle alle stalle: enorme calo al box office nel weekend 2

Il primo week-end al box office di Five Nights at Freddy's è stato da record, ma purtroppo Blumhouse non otterrà gli stessi risultati durante il secondo giro nei botteghini dei cinema di tutto il mondo.

Gli analisti del mercato Nord-Americano infatti guardano ad un secondo fine settimana da circa 17,8 milioni di dollari per l'adattamento cinematografico del famoso videogame horror portato sul grande schermo da Universal e Blumhouse, una cifra che corrisponderebbe ad un doloroso calo del -78% rispetto alla settimana di debutto a livello domestico: alla lunga, dunque, il modello di distribuzione di Five Nights at Freddy's - col film che negli Stati Uniti è stato pubblicato contemporaneamente al cinema e sulla piattaforma di streaming on demand Peacock - è destinato a farsi sentire. Tuttavia il film ha già superato i 160 milioni di dollari (da un budget di circa 20 milioni) e tutti gli incassi che arriveranno nei prossimi giorni saranno 'semplicemente' un profitto in più per un titolo che ha già ampiamente fatto il suo dovere dal punto di vista prettamente economico.

Nel week-end che avrebbe dovuto vedere l'esordio di Dune - Parte 2 prima che il film Warner Bros venisse posticipato a causa degli scioperi, Taylor Swift: Eras Tour dovrebbe ottenere ancora una volta la seconda posizione con un incasso tra 12 e 15 milioni, mentre Killers of the Flower Moon è sceso a 6,5 milioni di dollari, con la speranza di recuperare il budget di 200 milioni di dollari ormai ampiamente sfumata.

Per altri contenuti ecco tutto quello che dovete sapere sul sequel di Five nights at Freddy's.