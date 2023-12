Five Nights at Freddy's, il sequel è realtà? Gli ultimi aggiornamenti

Il grandissimo, e in certi sensi inatteso, successo commerciale di Five Nights at Freddy’s ha portato molti fan della saga videoludica a sperare di poter vedere un sequel del film di Emma Tammi. Sebbene non ci siano ancora notizie ufficiali, sembra quasi certo che la casa di produzione Blumhouse non si lascerà sfuggire un’occasione così ghiotta.

Dopo aver parlato dei tanti easter egg in Five Nights at Freddy’s torniamo ad occuparci del film horror che ha performato meglio al botteghino in questo 2023, per riportare le indiscrezioni a proposito di un sequel, che, alla luce dei numeri, sembra decisamente probabile.

Il primo capitolo dell’adattamento, costato appena 20 milioni di dollari, è riuscito a raccogliere circa 300 milioni di dollari sul mercato globale, nonostante sia stato proposto in contemporanea anche sulla piattaforma di streaming Peacock.

Gli ultimi rumor parlano di un contratto già firmato dalla regista per il prossimo capitolo della saga, e, sebbene non siano arrivate conferme dalla Universal, sembra chiaro che per avere l’ufficialità sia solo una questione di tempo.

Prima dell’uscita del primo film, Emma Tammi aveva spiegato a The Hollywood Reporter: “Tutti, me compresa, siamo molto emozionati all’idea di continuare a fare film ambientati in questo universo. Se saremo abbastanza fortunati da poterlo fare e se questo film andrà bene… mi piacerebbe tenere aperte le porte a tutte le teorie. Abbiamo alcune questioni in sospeso che credo dovranno tornare in un sequel, per essere risolte”.

Non ci resta che aspettare, dunque, per ricevere l’ufficialità della notizia e sapere qualcosa di più su questo annunciato sequel. Nel frattempo, vi lasciamo alla nostra recensione di Five Nights at Freddy’s.