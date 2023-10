Five Nights at Freddy's ha una scena post-credit?

Mancano davvero pochi giorni all'uscita nelle sale italiane di Five Nights at Freddy's, il nuovo horror targato Blumhouse e adattamento dell'omonimo videogame. Tra le domande più frequenti dei fan sul lungometraggio diretto da Emma Tammi, spicca il quesito sulla possibile presenza o meno di scene post-credit.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler sull'horror di Emma Tammi. Godetevi il trailer di Five Nights at Freddy's.



Il film contiene delle scene post-credit? Molti dei fan si aspettano certamente di vedere almeno una sequenza a sorpresa dopo la fine del film ma purtroppo rimarranno delusi: Five Nights at Freddy's non avrà scene post-credit. Ci saranno invece delle scene mid-credit.

Alla fine del film vediamo Mike Schmidt (Josh Hutcherson) scoprire gli orrori all'interno della Freddy Fazbear's Pizza. In conclusione si scoprono dei legame del ristorante con una serie di omicidi avvenuti alla fine degli anni '80 commessi da Steve Raglan (o meglio, William Afton). Una scoperta che conduce ad uno scontro tra Afton e la banda di Freddy; una sequenza posta a metà dei titoli di coda che cala il sipario sul destino dell'uomo.



La clip mostra Afton con la stessa tuta animatronica in cui si nascondeva decenni addietro per attirare le sue vittime da Freddy Fazbear's Pizza. Afton in seguito viene trascinato morente in uno stanzino dell'edificio con Freddy che se ne va richiudendo la porta dietro di sé. La seconda scena invece mostra il tassista che ha riportato Abby e Golden Freddy alla pizzeria; il taxi non parte ma un passeggero misterioso finisce per chiedere un passaggio. E quando il tassista si gira viene spaventato da Balloon Boy.



Siete pronti per andare al cinema e vedere il film di Emma Tammi? Le previsioni per Five Nights at Freddy's sono da urlo, secondo gli ultimi report.