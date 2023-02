Five Nights at Freddy's, le riprese sono iniziate: ecco la prima foto dal set!

In questi giorni è finalmente iniziata la produzione del film Blumhouse, Five Nights at Freddy's ed è proprio Jason Blum ad aver pubblicato la prima immagine dal set del film, nel Day 1 di riprese dell'adattamento del videogioco. Nell'immagine si vedono gli schermi sul set con il ciak in bella vista che copre il volto dell'attore.

L'immagine mostra già alcuni dettagli come il titolo di lavorazione Bad Cupcake, che si ispira ad uno dei personaggi del celebre gioco.



Al momento sono circolate poche informazioni sul contenuto del film, e non è ancora chiaro se si tratterà di una storia che racconta le origini della trama del videogioco oppure mescolerà diversi elementi presenti nella narrazione videoludica.



Five Nights at Freddy's non sarà diretto da Chris Columbus, ipotesi iniziale, ma dalla regista Emma Tammi.

Il progetto ha avuto una gestazione piuttosto lunga e diverse volte è stato accantonato prima che Blumhouse decidesse di prendere in mano la situazione.



Anche la star anni '80 di Pomodori verdi fritti alla fermata del treno Mary Stuart Masterson reciterà in Five Nights at Freddy's, al fianco di altre star come Matthew Lillard e Josh Hutcherson.

Nelle prossime settimane vi terremo aggiornati su ulteriori sviluppi nella produzione del film, adattamento del videogioco creato da Scott Cawthon nel 2014 e uscito sul mercato per Windows, Nintendo Switch, Xbox Series, PlayStation 4 e PlayStation 5.