Five Nights at Freddy's ha recuperato il budget prima dell'uscita: ecco com'è possibile

Nonostante manchi ancora qualche settimana all'uscita, l'adattamento del videogioco Five Nights at Freddy's, è riuscito già ad incassare più del costo di produzione, secondo un recente articolo pubblicato su Fortune. A rivelarlo è il CEO di Blumhouse, Jason Blum che ha spiegato il motivo di questo dato sorprendente.

Streaming e diritti cinematografici sono la ragione per cui Five Nights at Freddy's è partito così bene. Inizialmente il film doveva costare più di 20 milioni di dollari, a causa principalmente dei villain animatronic del film, creati da Jim Henson Studios.



Five Nights at Freddy's uscirà negli USA su Peacock il 27 ottobre, pronto a diventare uno dei titoli di punta della festa di Halloween del 2023 e grazie alla classificazione PG-13 sarà possibile catturare un pubblico maggiormente ampio rispetto a diversa concorrenza horror. Se volete offrirvi come protagonisti di Five Nights at Freddy's ecco quale numero dovete chiamare.



Nel film, Mike Schmidt (Josh Hutcherson) accetta un lavoro presso Freddy Fazbear's Pizza, fatiscente catena di pizzerie popolare negli anni '80. Tuttavia, mentre il ristorante è chiuso, Mike e sua sorella Abby (Piper Rubio) scoprono che gli animatronic funzionano ancora... e di notte sono più spaventosi:"La gente è più entusiasta di Five Nights at Freddy's di qualsiasi cosa su cui abbia mai lavorato". Per prepararvi al meglio recuperate il trailer di Five Night's at Freddy's.



Il film avrà una durata di 1 ora e 50 minuti, nonostante alcune voci che ritenevano fosse stato realizzato un film vicino alle 3 ore. In Italia il film uscirà nei cinema il 2 novembre.