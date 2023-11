Five Nights at Freddy's da record: è il film più visto di sempre in streaming su Peacock

Five Nights at Freddy's ha battuto tantissimi record al box office, ma a quanto pare il nuovo horror Blumhouse tratto dall'omonimo videogame è intenzionato ad estendere il suo dominio dalla sala cinematografica al mondo dello streaming on demand.

Secondo nuovi dati appena emersi, infatti, Five Nights at Freddy's è diventato il film più visto di sempre su Peacock nei primi cinque giorni dall'uscita. Come forse saprete, negli Stati Uniti il film è uscito in contemporanea sia al cinema che sulla piattaforma di streaming di NBCUniversal, ma a quanto pare nessuna delle sue release ne è stata danneggiata, anzi: al cinema, Five Nights at Freddy's ha ottenuto la migliore giornata di apertura nazionale al botteghino per un adattamento di un videogioco, battendo perfino i numeri di Super Mario Bros, oltre a stabilire la nuova più grande apertura globale di tutti i tempi per Blumhouse e molti altri primati ancora; in streaming, invece, Five Nights at Freddy's è diventato il titolo più visto di sempre su Peacock, sia tra i film che le serie tv, superando i precedenti detentori del record Halloween Ends, The Super Mario Bros. Movie, Bel-Air e The Best Man: The Final Chapter.

Un risultato a dir poco impressionante, soprattutto se si considera che i giudizi della critica sono stati universalmente negativi. Non sorprende, dunque, che si sia già iniziato a parlare di sequel di Five Nights at Freddy's.

