Five Nights at Freddy's sarà rated-r? Tegola per i fan da parte di Blumhouse

L'attesissimo adattamento cinematografico di Five Nights at Freddy's sarà vietato ai minori oppure no? I fan del famoso videogame horror in queste ore hanno ricevuto la risposta ufficiale da parte della casa di produzione Blumhouse.

Come riportato da FilmRatings.com, infatti, Five Nights at Freddy's non sarà rated-r ma PG-13: data la tradizione brutale e la storia sinistra del franchise horror molti fan speravano che l'adattamento avrebbe sfoggiato una valutazione più matura, ma prima di disperarvi va specificato che a quanto pare si tratterà di un PG-13 'portato al limite' dato che la descrizione ufficiale anticipa "contenuti molto violenti, immagini sanguinarie e linguaggio scurrile".

Ricordiamo che i dettagli sulla trama del film sono ancora scarsi, ma il primo trailer di Five Nights at Freddy's ha anticipato una storia che sembra adattare gli eventi del primo gioco: la storia segue Mike Schmidt (Josh Hutcherson), una guardia di sicurezza sfortunata che trova lavoro come guardia di una pizzeria le cui mascotte, dei personaggi animatronici, hanno la tendenza ad animarsi di notte e uccidere chiunque sia abbastanza sfortunato da incontrarli.

