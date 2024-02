Five Nights at Freddy's, ecco quando inizieranno le riprese del sequel!

Il sequel di Five Nights at Freddy's sarà realtà e gli ultimi aggiornamenti ci avvicinano sempre di più al ritorno da Freddy Fazbear's Pizza!

Five Nights at Freddy's si prestava perfettamente a un adattamento cinematografico: la sfida più grande, però, è stata ricreare le atmosfere claustrofobiche e le mascotte iconiche e terrificanti del videogame survival horror. Obiettivo riuscito secondo la nostra recensione di Five Nights at Freddy's e l'entusiasmo dei fan ha portato alla conferma di un sequel da parte dello stesso Josh Hutcherson, star di Hunger Games e interprete di Mike Schmidt. Dopo la possibilità di uno slittamento sulla data delle riprese, arrivano buone notizie da Film & Television Industry Alliance che ha confermato che la produzione di Five Nights at Freddy's 2 partirà l'1 luglio a New Orleans. Con un nuovo calendario chissà se il sequel arriverà, come promesso, entro il 2024!

Al momento i dettagli del progetto non sono stati ancora rivelati né sono circolate novità sul cast. Dopo la lotta di Schmidt durata cinque lunghissime notti in un inquietante ristorante, sembrerebbe che il giovane abbia imparato la lezione: mai accettare un lavoro con il minimo sforzo! Qualora la regista Emma Tammi dovesse seguire fedelmente i videogiochi, il prossimo film non si tratterebbe di un sequel bensì di un prequel con protagonista il vecchio Jeremy, la prima guardia di sicurezza e il protagonista principale di Five Nights at Freddy's 2.