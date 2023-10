Five Nights at Freddy's sarà il prossimo film da videogame a fare bene al box office?

In un anno molto fortunato per i remake live-action dei videogame, col successo clamoroso ottenuto da Super Mario Bros e The Last of Us tra cinema e serie tv, nel suo piccolo anche l'horror Five Nights at Freddy's prodotto da Jason Blum potrà dire la sua al box office.

Secondo le prime stime al box office, infatti, il lungometraggio Universal/Blumhouse tratto dall'omonimo videogame si preannuncia una nuova hit al box office autunnale, con un debutto previsto a 40 milioni di dollari in Nord-America: sarebbe la seconda migliore apertura al botteghino autunnale, dietro solo alla debordante partenza da 92,8 milioni di dollari di Taylor Swift: The Eras Tour e superiore perfino al tanto atteso Killers of the flower moon, le cui previsioni invece fanno temere l'ennesimo flop consecutivo per Martin Scorsese.

Tra l'altro, la cifra è particolarmente rilevante perché Five Nights at Freddy's uscirà nei cinema e in concomitanza su Peacock: la data è fissata per il 27 ottobre negli USA (8 novembre in Italia) e, nel peggiore dei casi, gli analisti prevedono un lancio da 30 milioni di dollari: a seconda di quanto sarà stretta questa forbice, il film potrebbe pareggiare il lancio di Halloween Ends, la cui uscita in contemporanea tra cinema e streaming era fruttata 40 milioni di dollari in tre giorni. Tra l'altro, va ricordato che Five Nights at Freddy's ha già recuperato il suo budget di produzione, dunque tutto ciò che il film incasserà all'uscita rappresenterà un profitto per Blumhouse.

Per altri contenuti guardate il trailer di Five Nights at Freddy's.