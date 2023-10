Five Nights at Freddy's, offritevi come protagonisti grazie a questo numero di telefono!

Il vostro desiderio è diventare protagonisti di Five Nights at Freddy's? Ora un nuovo numero di telefono permette al pubblico di entrare nel mondo dell'adattamento cinematografico, con gli spettatori che possono candidarsi per la posizione di guardia di sicurezza presso il Freddy Fazbear's Pizza.

Gli interessati potranno inviare un messaggio al numero 1-833-578-0158. Coloro che verranno scelti potranno entrare nella pizzeria infestata e scoprire i segreti che si celano al suo interno.



Nel lungometraggio, Mike (Josh Hutcherson) avrà difficoltà a trovare un lavoro per mantenere se stesso e la propria sorellina Abby (Piper Rubio). L'unica opzione è il turno di notte nella sicurezza della Freddy Fazbear's Pizzeria, ma Mike non è consapevole dei pericoli che si nascondono dietro le quinte del locale. Mike scoprirà che i robot della pizzeria prendono vita di notte. Se volete scoprire le prime immagini del film ecco il primo trailer di Five Nights at Freddy's.

Con l'enorme fan base dei videogiochi di Five Nights at Freddy's, Blumhouse spera di poter creare un franchise di successo con il film diretto da Emma Tammi e magari replicare il successo dell'ultima trilogia di Halloween, in cui Jamie Lee Curtis è tornata per affrontare lo scontro finale con Michael Myers (James Jude Courtney).



Five Nights' at Freddy sarà in anteprima ad ottobre già nelle sale cinematografiche: scoprite in quale cinema potrete vedere il film.