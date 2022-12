Five Nights at Freddy's, Matthew Lillard e Josh Hutcherson nel cast ufficiale!

Un film su il videogioco che ha terrorizzato il mondo intero? Perché no, dice la Blumhouse: è in produzione Five Nights at Freddy's che prende il nome dall'omonimo videogioco. Nel cast saranno presenti Matthew Lillard e Josh Hutcherson, due attori conosciutissimi nel mondo del cinema. I loro ruoli, tuttavia, rimangono ancora nel mistero.

Sì, perché non si sa ancora quale personaggio interpreteranno. Ciò di cui siamo a conoscenza è che Five Nights at Freddy's sarà diretto da Emma Tammi, dopo la notizia poi smentita della regia di Chris Columbus, e che la produzione del film comincerà a Febbraio a New Orleans.

Five Nights at Freddy's riunisce lo sceneggiatore Scott Cawthon e Seth Cuddeback, ma anche la casa di produzione Blumhouse e Striker Entertainment.

Il videogioco è nella lista dei 5 migliori giochi horror senza spargimenti di sangue, insieme a Alan Wake, Little Nightmares, Layers of Fear e Pathologic 2. In Five Nights at Freddy's, per chi non si fosse mai terrorizzato con il gioco/gameplay, il giocatore si trova nei panni di un guardiano notturno di una pizzeria, che però è piena di animatronic. L'obiettivo è evitare che questi simpatici pupazzetti ti uccidano, dopo averti regalato numerosi jumpscares, tenendoli d'occhio attraverso telecamerine e 'piccoli' accorgimenti.