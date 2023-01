Five Nights at Freddy's, Mary Stuart Masterson nel cast del film Blumhouse

Manca un mese all'inizio della produzione del film Five Nights at Freddy's, prodotto da Blumhouse. Variety ha annunciato che farà parte del cast anche la star anni '80 Mary Stuart Masterson, che reciterà nell'adattamento cinematografico del celebre videogioco. Diretto da Emma Tammi, il film verrà girato a New Orleans.

Prodotto da Blumhouse con Striker Entertainment, Five Nights at Freddy's è stato co-scritto dalla regista insieme a Scott Cawthon e Seth Cuddeback.



Five Nights at Freddy's è una saga di videogiochi horror in cui l'obiettivo è sopravvivere a cinque notti trascorse all'interno del Freddy Fazbear's Pizza, minacciato da pericolosi animatronic.

Matthew Lillard e Josh Hutcherson reciteranno in Five Nights at Freddy's al fianco di Masterson, Piper Rubio, Hayley Nelson e Lakeith Stanfield.



Mary Stuart Masterson è uno dei volti maggiormente riconoscibili del cinema a cavallo tra gli anni '80 e '90.

Dopo gli inizi nei teatri newyorchesi e le prime esperienze sul grande schermo, diviene nota per le partecipazioni ai film A distanza ravvicinata e soprattutto Un meraviglioso batticuore di John Hughes, entrando nella lista di interpreti associati al fenomeno del Brat Pack.



Una delle sue interpretazioni maggiormente ricordate dal grande pubblico è quella di Idgie in Pomodori verdi fritti alla fermata del treno.

Inizialmente Five Nights at Freddy's doveva essere diretto da Chris Columbus ma il testimone è passato a Emma Tammi.