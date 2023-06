Five Nights at Freddy's, Jason Blum anticipa l'arrivo di novità nelle prossime ore!

Fan di Five Nights at Freddy's a raccolta. Jason Blum ha annunciato che ci saranno ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore sul film horror adattamento cinematografico del popolare franchise di videogiochi. Blum ha avvertito i fan con un tweet che anticipa 'qualcosa di grande' che accadrà nelle prossime ore.

Accanto al tweet, Blum ha aggiunto gli hashtag dei quattro principali animatronic e il famigerato cupcake. Quando il primo trailer di Five Nights at Freddy's è uscito a maggio gli appassionati del franchise hanno potuto dare un primo sguardo al film che arriverà sul grande schermo in Italia il prossimo 9 novembre.



Chissà quali novità ha in serbo Blum per i fan, desiderosi di scoprire altri dettagli che riguardano il lungometraggio prodotto da Blumhouse Production.

Potrebbe trattarsi del trailer in uscita? È probabile che sarà così, se ci si attiene alla risposta di Blum a domanda diretta di un follower:"Quanto dovremmo essere entusiasti per il trailer di domani?", il produttore ha risposto "11", implicitamente confermando l'uscita di un nuovo trailer.



Oppure si è trattato soltanto di un'opera di depistaggio? Le prossime ore saranno rivelatrici in tal senso. Inoltre, la data del 26 giugno potrebbe non essere casuale; è proprio il giorno in cui un articolo del giornale nel primo gioco viene menzionato "l'incidente dei bambini scomparsi".

Five Nights at Freddy's è interpretato da Matthew Lillard, star di Scooby-Doo, e Josh Hutcherson.