Five Nights at Freddy's è stato ispirato da un film DC, ma non c'entrano Gunn e Snyder

Il nuovo trailer di Five Nights at Freddy's toglie letteralmente il sonno, ma i colpi di scena non finiscono qui: il film basato sulla serie multimediale, infatti, trae ispirazione da una pellicole DC - no, non stiamo parlando di Suicide Squad!

Il film in questione è Joker di Todd Phillips, vincitore del Premio Oscar come miglior attore (Joaquin Phoenix) e migliore colonna sonora (Hildur Guðnadóttir).

"Ci riferivamo costantemente a Steven Spielberg" ha dichiarato Emma Tammi, regista di Five Nights at Freddy's. "Sai com'è, ci riferivamo a quel tipo di meraviglia infantile. Nello stesso tempo, però, abbiamo espresso un mondo oscuro che rimanda a Joker".

Ma i riferimenti non finiscono qui: "Questi sono alcune delle ispirazioni cinematografiche che hanno riguardato me e Lyn Moncrief" ha continuato. "Inoltre, il semplice elemento della casa stregata ha avuto un'influenza enorme. Alcune delle nostre scene (riguardanti la storia e la memoria del personaggio principale) risentono anche di uno stile di ripresa alla [Terrence] Malik, così da conferire un'atmosfera più onirica... come quelle che si svolgono nei campeggi forestali, in particolare". Tra i film più famosi di Terrence Malik, ricordiamo I giorni del cielo, The New World, The Tree of Life e La vita nascosta - Hidden Life.

Five Nights at Freddy's racconta la storia di Mike Schmidt, un nuovo addetto alla sicurezza della pizzeria Freddy Fazbear's che, di fronte agli animatroni del locale, si ritroverà a combattere insieme alla sorella Abby in una lotta per la sopravvivenza. Nel cast ricordiamo gli interpreti principali Josh Hutcherson e Piper Rubio, ma anche Matthew Lillard, Elizabeth Lail e Jess Weiss.

A questo punto, però, una domanda sorge spontanea: Five Nights at Freddy's sarà rated-r?