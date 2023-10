Five Nights at Freddy's, grosse novità sul sequel: 'Ci sono diversi conti in sospeso...'

Il sequel di Five Nights at Freddy's sembrerebbe solo una questione di formalità, con la regista Emma Tammi che dopo averne parlato con Variety in queste ore ne ha discusso anche con The Hollywood Reporter.

Ai microfoni della rivista, con la quale si è fermata a parlare per commentare il primo week-end da record per Five Nights at Freddy's, la regista ha anticipato che il sequel del film horror adattamento dell'omonimo videogame potrebbe essere dietro l'angolo, con Blumhouse che ha certamente dei piani per espandere il franchise: "Abbiamo lasciato alcuni punti in sospeso nel primo film, punti in sospeso che penso dovranno tornare in un sequel per essere risolti", ha risposto la Tammi quando gli è stato chiesto un chiarimento sul fratello del protagonista Mike, Garrett, oppure sul fato del personaggio interpretato da Mary Stuart Masterson. "Penso che siano cose interessanti sulle quali riflettere, se siete fan di questo mondo", ha aggiunto la regista. "Mi piacerebbe non commentare le varie teorie che sto leggendo online."

Il sequel di Five Nights at Freddy's non è stato annunciato ufficialmente da Blumhouse, ma sembra solo questione di tempo dopo gli incassi stratosferici ottenuti dal film all'esordio al botteghino. Su questo fronte, la regista ha concluso: "Siamo tutti, me compresa, molto entusiasti di continuare a fare film in questo universo se saremo abbastanza fortunati da poterli fare se il primo film avrà successo".

Vi terremo aggiornati, restate sui canali di Everyeye.