Five Nights at Freddy's, alcuni fan hanno scoperto il plot twist dal casting!

La presenza di Matthew Lillard nel cast di Five Nights at Freddy's è una delle mosse vincenti dell'adattamento cinematografico dell'omonimo videogioco, diretto da Emma Tammi e distribuito di recente nelle sale cinematografiche. Emma Tammi, regista del film, ne ha parlato in un'intervista rilasciata a CinemaBlend.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler sul film. In caso contrario su Everyeye potete scoprire la spiegazione e il riassunto di Five Nights at Freddy's.



La presenza di Matthew Lillard in Five Nights at Freddy's ha insospettito i fan. Un paio di giorni dopo l'annuncio di Lillard nel cast, lo youtuber Dawko ha sottolineato che l'interprete di Stu in Scream potrebbe essere colui che indossa una maschera malvagia anche in questo nuovo horror. Un plot twist che diversi fan avevano già smascherato.



Emma Tammi ha dichiarato:"La fan base di questo franchise è così appassionata che mi aspetto che indovinino tutto. Volevamo davvero mantenere per loro alcune cose che speravamo potessero rimanere delle sorprese e sembrare dei divertenti elementi inaspettati che, col senno di poi, forse potrebbero anche sembrare 'Oh, questo film non avrebbe potuto includere quello' anche se non era stato ancora rivelato. Penso che con Matthew e anche solo con la visibilità dei personaggi che avremmo scelto per questo film si sarebbero comunque create aspettative sul fatto che tutti avrebbero fatto teorie su chi avrebbe interpretato chi. Penso che a quel punto l'abbiamo semplicemente accettato e ci siamo lasciati coinvolgere".



