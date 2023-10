Five Nights at Freddy's, fan esaltati: rubano i cartonati dai cinema!

Continuano gli episodi anomali che riguardano le proiezioni di Five Nights at Freddy's, l'ultimo horror targato Blumhouse e basato sul celebre omonimo videogame. Sui social è stato condiviso un video che mostra un gruppo di ragazzi che all'uscita dalla sala decidono di rubare i cartonati posti all'ingresso del cinema e poi fuggire.

Dopo l'incredibile rissa scoppiata ad una proiezione di Five Nights at Freddy's a Londra, ecco un altro video che documenta un'altra vicenda collaterale all'uscita del film diretto da Emma Tammi. In entrambi i casi le notizie hanno contribuito ad aumentare l'attenzione intorno al film.



Five Nights at Freddy's racconta la storia di una giovane guardia giurata (Josh Hutcherson) che prende servizio per il primo turno di notte alla Freddy Fazbear's Pizza e scopre che dopo la mezzanotte le mascotte del locale prendono vita e uccidono chiunque si trovi nelle vicinanze.



Il film è molto atteso dai fan del gioco ma anche dagli spettatori che conoscono superficialmente il videogame ma sono incuriositi dall'horror, anche grazie alla produzione di Jason Blum con la sua Blumhouse, solitamente garanzia di qualità.



Ma cosa dicono le prime recensioni? Secondo voi, Five Nights at Freddy's è bello o brutto? Il film ha ottenuto una classificazione PG-13 perché la produzione ha voluto includere nel target anche un pubblico più giovane, proprio come quello appassionato del videogame, come ha specificato la regista Emma Tammi.