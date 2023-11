Five Nights at Freddy's, gli easter egg che non avete notato

In attesa di capire in che direzione andrà il franchise di Five Nights at Freddy's, i fan si stanno godendo il film in questi giorni nelle sale, divertendosi anche a scovare all'interno della trama i vari dettagli e easter egg che sono stati disseminati dai creatori. Ma siete sicuri di averli notati tutti oppure qualcuno vi è sfuggito?

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler su Five Nights at Freddy's.

Ecco una selezione di dettagli e easter egg presenti nel film diretto da Emma Tammi e adattamento dell'omonimo videogioco horror. Nel frattempo, Five Nights at Freddy's ha subito un brusco calo nei risultati al box-office del weekend.



Nella scena iniziale, una guardia viene avvicinata da Foxy e il personaggio mostra di avere un tono di voce adulto, basso e grave, nonostante sia posseduto dall'anima di un bambino. Nonostante alcuni fan abbiano fatto delle previsioni azzeccate su Matthew Lillard, un indizio sull'identità del suo personaggio è presente sin dai titoli di testa nel quale il nome dell'attore compare in viola.



Mike si limita a riavvolgere il nastro invece di girarlo e potrebbe essere un riferimento alla battuta di William Afton che dice 'Ti prenderò dall'altro lato'.

Nei disegni di Abby compaiono diversi arcobaleni ma nella gelateria accanto alla pizzeria compare il volto sorridente di Chica's Magic Rainbow, introdotto per la prima volta in FNAF World inizialmente come personaggio molto amichevole salvo rivelarsi tutt'altro. Un altro dettaglio riguarda la collocazione temporale della narrazione del film; nella prima ripresa della telecamera di sicurezza, dopo che Mike ha aggredito il padre nel centro commerciale si legge 6 aprile 2000.



Steve Raglan, consulente professionale, fa dondolare una zampa di coniglio dal proprio portachiavi, un altro indizio sulla sua vera identità. Un consiglio: quando riguarderete il film in streaming mettete in pausa la visione sulla lavagna dell'insegnante, sulla cui superficie si leggono molte parole che sembrano caratterizzare in maniera inquietante il personaggio e che dimostrano che probabilmente ha ben ispezionato il nastro. Nel film, inoltre, c'è un fantastico cameo dello youtuber MatPat nei panni del cameriere del ristorante Sparky's; il personaggio si chiama Ness, riferimento alla sua teoria secondo la quale Sans di Undertale sia in realtà Ness di EarthBound.

Avete trovato altri dettagli e easter egg? Scrivetecelo nei commenti e non perdetevi la nostra recensione di Five Nights at Freddy's.