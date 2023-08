Five Nights at Freddy's, quanto durerà il film? La risposta vi sorprenderà

Continuano le indiscrezioni a proposito dell’adattamento cinematografico del videogioco horror Five Nights at Freddy’s con gli ultimi rumor che parlano di una durata incredibile per una produzione di questo tipo per quanto non ci sia ancora nessuna notizia ufficiale in merito alla questione.

Dopo avervi mostrato il primo, terrificante, trailer di Five Nights at Freddy’s continuiamo a parlare del film diretto da Emma Tammi per riportare la voce diffusa dall’account Twitter Cryptic HD QUALITY secondo cui il lungometraggio potrebbe durare approssimativamente tre ore.

Molti utenti sul social di Elon Musk hanno reagito a questa indiscrezione facendo notare come quella indicata sarebbe una lunghezza decisamente importante per un film horror e che, anche con i dovuti aggiustamenti finali e con un accorciamento fisiologico dell’opera nella sua fase finale, una durata del genere permetterà al lungometraggio di esplorare nel profondo la lore del videogioco che ha terrorizzato milioni di giocatori in tutto il mondo.

Altri dubitano della fonte non riuscendo a credere a un film di una tale portata, mentre altri ancora hanno ironizzato sul fatto che comunque il film avrebbe una durata inferiore rispetto alle tante ore di gameplay dei vari streamer presenti sulle piattaforme.

In attesa di capire quanto sarà davvero lungo il nuovo film e di poterlo vedere nelle sale, vi lasciamo alla notizia che riguarda il rating dell’organismo di controllo per Five Nights at Freddy’s.