Five Nights at Freddy's, dovrete guardare il film più volte per scoprire gli easter-egg

Il videogame è inquietante e con le premesse del trailer di Five Nights at Freddy’s , il film non sarà di certo una passeggiata di salute. L'adattamento cinematografico vedrà protagonista Josh Hutcherson e il background del videogioco sarà di certo presente anche in forma di easter-egg.

Eppure secondo la regista Emma Tammi, non sarà poi così intuitivo scovare tutti gli easter-egg presenti in Five Nights at Freddy's: "Non posso svelare nulla ma - ha detto la regista a SFX - alcuni easter-egg saranno evidenti ma altri si troveranno dopo due o tre turni di guardia. Alcune cose sono più nascoste e non si noteranno subito".

Per tutti i fan del franchise è chiaro: Five Nights at Freddy's avrà bisogno di più rewatch se volete scoprire tutti i riferimenti al videogioco presenti nel film in uscita il prossimo ottobre. La pellicola di Emma Tammi è sicuramente tra le più attese del genere horror e adattare in live-action il videogioco non sarà stata di certo un'impresa semplice seppur "ha un'atmosfera perfetta per essere adattato in un lungometraggio" come affermato dalla regista. Le aspettative sono alte e la fama del videogame e dei suoi puristi sono avversario molto temibili.

Nell'attesa di scoprire tutti gli easter-egg, ecco un primo sguardo alle nuove immagini di Five Nights at Freddy's.