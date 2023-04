Five Nights at Freddy's, data d'uscita e prima foto ufficiale del film Blumhouse

E' un gran momento per essere fan dei videogame: dopo l'annuncio della data di uscita del film di Minecraft e con Super Mario Bros ora nelle sale, in questi minuti grazie a Blumhouse è arrivato anche un first look al film di Five Nights at Freddy's.

Come potete vedere nel post ufficiale pubblicato su Instagram e disponibile in calce all'articolo, il film del popolare videogame Five Nights at Freddy uscirà negli Stati Uniti nei cinema e simultaneamente nei sul servizio di streaming on demand Peacock di NBCUniversal in data 27 ottobre 2023, giusto in tempo per Halloween. A corredo del post anche un'immagine ufficiale del film, che mostra un bambino in piedi accanto all'animatronic di Freddy Fazbear davanti a Freddy Fazbear's Pizza.

Il film Five Nights at Freddy's è diretto da Emma Tammi da una sceneggiatura che la regista ha scritto insieme a Seth Cuddeback e al creatore del videogioco originale, Scott Cawthon. Cawthon è anche produttore insieme al fondatore e CEO di Blumhouse Jason Blum. La storia è incentrata su Mike Schmidt, che inizia a lavorare come guardia di sicurezza del turno di notte al Freddy Fazbear's Pizza, un ristorante in stile Chuck E. Cheese con un passato oscuro e diverse mascotte animatroniche omicide che vagano per l'edificio dopo il tramonto. Il cast include la star di The Hunger Games Josh Hutcherson nel ruolo del protagonista al fianco di Matthew Lillard nei panni di William Afton, il fondatore di Fazbear Entertainment e principale antagonista dei videogiochi.

Una data d'uscita per il mercato italiano non è stata ancora comunicata, quindi rimanete sintonizzati.