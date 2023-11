Five Nights at Freddy's, come finisce il film? Spiegazione e riassunto, ci saranno sequel?

Come finisce Five Nights at Freddy's e quale futuro ci sarà per la saga? In questo articolo abbiamo raccolto per voi tutto quello che dovete sapere sul nuovo fenomeno da record di Blumhouse.

Nel finale del film, il protagonista Mike scopre che il creatore di Freddy Fazbear's Pizza, William Afton (Matthew Lillard), era solito portare i bambini nel retro della pizzeria e ucciderli infilandoli nelle mascotte meccaniche della sua attività. Questi atti efferati, in sostanza, hanno reso l'animatronica e le anime dei bambini la stessa cosa, un tutt'uno diabolico e vendicativo. Nelle battute finali del film, si scopre che William (lo stesso uomo che ha dato il lavoro al protagonista nella pizzeria maledetta) voleva lo spirito di una nuova bambina per far abitare un'altra mascotte, e la scelta è ricaduta su Abby, la figlia del protagonista. Quando però gli animatronic e gli spiriti dei bambini morti al loro interno scoprono la verità su cosa gli è successo, si ribellano a William e gli fanno fare una brutta fine.

Five Nights at Freddy's è comunque pieno zeppo di easter-egg dedicati agli altri capitoli della saga videoludica, e che sembrano mettere in conto diversi sequel per il cinema. A questo proposito, considerato tutti i record ottenuti al box office da Five Nights at Freddy's, tanto l'industria quanto i fan si aspettano un annuncio ufficiale da parte di Blumhouse per la continuazione della saga cinematografica.

