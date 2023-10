Five Nights at Freddy's clamoroso! L'esordio al box office è pari a quello di Aladdin - Aggiornata

Le previsioni al box office di Five Nights at Freddy's, già molto alte negli scorsi giorni, rischiano di dover essere completamente riscritte nel corso del week-end, ma a rialzo.

Nonostante in America sia stato reso disponibile in contemporanea sulla piattaforma di streaming on demand Peacock, infatti, Five Nights at Freddy's ha stupito tutti con un primo giovedì da oltre 7 milioni di dollari, un incasso preliminare arrivato solo dalle anteprime e che crescerà esponenzialmente oggi venerdì 27, giorno del debutto ufficiale del film in tutte le sale della nazione. Un inizio a dir poco promettente per il nuovo horror Blumhouse, che potrà anche godere di un pubblico maggiore grazie alla sua classificazione PG-13: per un confronto, Halloween Kills ha incassato 4,85 milioni di dollari in anteprime nel suo primo giovedì, e ha debuttato con un weekend di apertura da 49,4 milioni di dollari, mentre Halloween Ends ha ottenuto 5,4 milioni di dollari in anteprime ma solo 40 milioni di dollari complessivi al botteghino quel fine settimana.

Per Deadline, invece, Five Nights at Freddy's viaggia a ritmi pari ad Aladdin, il remake live-action della Disney, che nel 2019 aveva esordito con 7 milioni delle anteprime del giovedì e aveva chiuso con 90 milioni il suo primo weekend, superando addirittura il miliardo di dollari a livello globale prima della fine della sua run nelle sale. La partenza di Freddy's, sempre per il giovedì, è addirittura superiore a quelle di Ant-Man e Twilight.



AGGIORNAMENTO: con i nuovi conteggi ufficiali, pare che il film abbia incassato la cifra folle di 10 milioni di dollari dalle anteprime del giovedì, una cifra superiore a Oppenheimer (che invece aveva incassato 9 milioni dalle anteprime).

Insomma Jason Blum sembra aver fatto di nuovo centro, e a giudicare addirittura dalle risse fatte scoppiare dai fan di Five Nights at Freddy's l'atmosfera intorno al film è a dir poco bollente.