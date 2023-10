Five Nights at Freddy's, caos al cinema: rissa brutale tra spettatori in sala

Una vera e propria rissa è scoppiata al termine della proiezione in un cinema del nuovo horror Five Nights at Freddy's, prodotto da Blumhouse. La scazzottata sarebbe avvenuta in una sala cinematografica di Londra, nella quale gli animi si sono surriscaldati alla fine del film, durante i titoli di coda con le luci ancora spente.

Ci sono previsioni da urlo al box-office per Five Nights at Freddy's, adattamento cinematografico del leggendario videogame, che per il momento è stato distribuito in alcuni cinema selezionati prima della programmazione canonica in tutte le sale. Il film racconta la storia di una guardia di sicurezza che inizia il proprio turno notturno alla pizzeria Freddy Fazbear, scoprendo che le quattro mascotte del locale uccidono chiunque si ritrovi sul posto dopo mezzanotte.



Il video della rissa durante Five Nights at Freddy's è stato caricato sui sociale e mostra diverse persone prendersi a pugni proprio in prima fila, davanti allo schermo, con tanto di torce del telefono accese per poter vedere meglio chi colpire. La persona che ha caricato la clip ha scritto:"Si lamentavano tutti tra il pubblico e hanno iniziato a litigare alla fine del film, onestamente non ho idea di cosa sia successo".



Non si tratta certo della prima scazzottata che si svolge in un sala cinematografica; a luglio una rissa durante Barbie era stata documentata sui social e la medesima scena si vide durante La sirenetta.