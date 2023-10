Five Nights at Freddy's, in California spunta un'inquietante pizzeria ispirata al film

Tra le tante trasposizioni cinematografiche di famosi brand videoludici che sono uscite negli ultimi anni, quella di Five Nights at Freddy's è sicuramente una di quelle più attese di sempre dai fan. Non solo perché il gioco a cui si ispira il film è uno dei successi maggiori, ma anche perché rappresenta la prima versione live-action del videogioco.

Ecco perché non ci stupirebbe affatto se i fan più sfegatati dei diabolici orsacchiotti assassini non vedrebbero l'ora di attendere le settimane che li separano dalla visione del film in California, più precisamente nei pressi di una riproduzione spaventosamente fedele del Freddy Fazbear's Pizza.

Si, avete capito bene, è Fistata realizzata una versione più autentica possibile dello spaventoso ristornante in cui chiunque abbia giocato a Five Nights at Freddy's sa bene quanto sia pericoloso accedervi.

La location, se mai aveste il coraggio di avvicinarvi ad essa, si trova più precisamente a 8301 Sunset Boulevard, Los Angeles, California. Sicuramente se siete dei veri appassionati vi lascerete attrarre dai numerosi cartelli vicino all'ingresso, tipo: "Dove fantasia e divertimento prendono vita".

Voi che ne pensate? Se ve lo foste perso ecco lo spaventoso trailer di Five Nights at Freddy's. Oltretutto, sapevate che Blumhouse ha già in mente il prossimo franchise horror da riportare in vita nelle sale?