Five Nights at Freddy's, Blumhouse espande il franchise con nuovi sequel e spin-off?

La produzione del sequel di Five Nights at Freddy’s comincerà presto, e Blumhouse non sembra intenzionata a fermarsi unicamente al seguito della pellicola.

Secondo quanto riporta l’insider DanielRPK e ricondiviso dall’account The Hollywood Handle con un post sul social X: “La Blumhouse ha in programma di espandere il franchise di "FIVE NIGHTS AT FREDDY'S. Si prevedono altri sequel e spin-off.” Al momento questi sono solo e unicamente dei rumour e non sappiamo se effettivamente verranno realizzati degli spin-off di Five nights at Freddy’s. Non rimane che attendere novità ufficiali per avere un’effettiva conferma della notizia.

In ogni caso, Durante una puntata del podcast WeeklyMTG, è stato reso noto che l’attore Matthew Lillard, protagonista del primo film, abbia firmato un contratto che lo legherebbe al personaggio di William Afton per ben tre opere cinematografiche. Il primo capitolo della saga ha incassato ben 283 milioni di dollari, conquistando il pubblico di tutto il mondo. Per quel che riguarda le valutazioni, Five Night at Freddy’s non ha convinto molto la critica, registrando un 32% come indice di gradimento sull’aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes. Con il pubblico, come già indica il risultato al botteghino, è andata meglio, con un punteggio dell’87%. Se ancora non l’avete letta, qui potrete trovare la nostra recensione di Five nights at Freddy’s.

