Five Nights at Freddy's è bello o è brutto? Cosa dicono le prime recensioni

Five Nights at Freddy’s potrebbe avere un debutto da urlo al botteghino, e nel frattempo sono uscite anche le prime recensioni della pellicola. Vediamo assieme cosa dicono.

Nel complesso, le valutazioni non sembrano essere delle migliori. Secondo Indipendent UK il film vira eccessivamente dal mistero del videogioco, trasformandosi in un banale horror di come se ne sono già visti in abbondanza. Altro punto di debolezza sembra essere il fatto che, per essere un film horror, Five Nights at Freddy’s non spaventa neanche per sbaglio: “Con teste robotiche che contengono motoseghe che strappano la carne, facce che ricordano quelle di Terminator sfregiati dalla battaglia e l'andatura pesante degli zombie di Romero, Freddy Fazbear e i suoi amici sembrerebbero attrezzati per il terrore. Purtroppo, però, sono spaventosi quanto Barney, il dinosauro viola, in quello che alla fine è un film prevedibile, gore e leggero, ma soprattutto noioso.” Scrive GamesRadar, che assegna un punteggio di 2 su 5.

Per IGN il film è pessimo, e assegna un voto di 4 su 10, concentrandosi ancora una volta su una trama banale che nulla aggiunge alla premessa del videogioco, e proprio a proposito di quest’ultimo, il recensore invita a giocare alla versione videoludica piuttosto che guardare il film, una stroncatura netta. Infine, anche Digital Spy assegna un voto di 2 su 5, sottolineando come esteticamente il film sia una fedele adattamento del videogioco, ma che oltre a quello nulla sorprende. Delle recensioni decisamente negative e molto simili tra loro per uno dei film più attesi di tutto il 2023.

Il film uscirà in Italia il 2 novembre, e se non lo avete ancora visto, qui potete trovare il trailer di Five Nights at Freddy’s.