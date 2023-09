Five Nights at Freddy's in anteprima in sala già a ottobre! Ecco quando vederlo

Five Night at Freddy's è sicuramente uno dei videogiochi più popolari degli ultimi anni. Il divertente, ma anche molto inquietante, videogame in cui devi sfuggire ai terrificanti giocattoli continua ancora a distanza di anni a terrorizzare i giocatori facendoli saltare dalla sedia.

Questo sicuramente è il motivo principale per il quale non ci ha stupito il fatto che sia venuto in mente di farne un film, di cui potete vedere qualcosa già nel trailer di Five Night at Freddy's.

La pellicola, che uscirà nelle sale il prossimo 8 novembre, è molto attesa dagli appassionati che non vedono l'ora di poter vedere coi loro occhi se il loro sogno è effettivamente come se lo sono sempre immaginato.

Ecco che quindi, in vista del rilascio ufficiale del film, la Universal Pictures ha ben deciso di portare già alcuni del pubblico nelle sale grazie a delle proiezioni in anteprima.

Queste ultime sono previste rispettivamente il prossimo 31 Ottobre, giusto in tempo per Halloween oltretutto, ed il 2 novembre, quindi circa una settimana in anticipo rispetto all'uscita ufficiale di Five Night at Freddy's.

Il protagonista del lungometraggio sarà Josh Hutcherson, ed anche Mattew Lillard, l'iconico Stu Miacher di Scream, avrà un ruolo cruciale.

Voi che ne pensate? Andrete nelle sale?